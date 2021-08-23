2021/08/23 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، وسط انتعاش أوسع في السوق بعد توج أطول سلسلة من الانخفاضات في أكثر من ثلاث سنوات بسبب الضغوط الاقتصادية من عودة Covid-19 وقوة الدولار.وارتفعت العقود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار النفط وسط انتعاش أوسع بالسوق العالمية المركز الخبري الوطني.

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