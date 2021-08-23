كورونا.. أطباء يخشون

2021/08/23 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عدة مستشفيات في الجنوب والغرب الأوسط الأميركي، أنها تعالج عددا أكبر من الأطفال المصابين بكورونا، أكثر من أي وقت مضى، وتستعد لزيادة الأعداد وللأسوأ في المستقبل، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

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