الشركة المنفذة : لاموعد محدداً لافتتاح ملعب كركوك الأولمبي

2021/08/23 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع - مهدي الربحاويأكدت شركة افا سبور التركية عدم وجود موعد محدد لافتتاح ملعب كركوك الأولمبي ، وأن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى ستصل الى 65% خلال الأسبوع الحالي . وقال مدير المشروع وهاب رشيد في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية "واع " اليوم الاثنين، إن" التكهن أو الحديث عن موعد افتتاح الملعب الأولمبي في الوقت الحاضر سابق لأوانه لعدم وجود التخصيصات المالية الكافية لدى وزارة الشباب والرياضة لتمويل الملعب" ، موضحاً أن "الشركة مطالبة بتنفيذ عدة فقرات لتصل نسبة انجاز المشروع الى 65% من اجل اطلاق جزء من المبلغ الذي بذمة الوزارة والبالغ أكثر من خمسة مليارات دينار عراقي". وأضاف رشيد، أن " العمل جارٍ الآن لاكمال أرضية الملعب والمضمار الداخلي وبناية vip بجميع محتوياتها فضلاً عن وصول الفريق التركي المتخصص بنصب المسقف الثانوي للوصول الى النسبة المطلوبة في العمل بعد التأخر بسبب شح الأموال" . وتابع رشيد، أن " الشركة لديها القدرة على إكمال الملعب خلال العام الحالي بشرط توفّر التخصيصات المالية اللازمة للمشروع" .

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