طالبان تصدر عفواً عن الرئيس الأفغاني وأعضاء حكومته: يمكنهم العودة

2021/08/23 | 09:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت "طالبان" أنها منحت عفوا لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني، وأكدت لهم أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال المسؤول في حركة طالبان خليل الرحمن حقاني في مقابلة مع قناة "جيو" الباكستانية، إن طالبان عرضت العفو على الرئيس الأفغاني أشرف غني ونائب الرئيس عمرو صالح ، للسماح لهما بالعودة إلى البلاد إذا رغبوا في ذلك.

وتابع حقاني قائلا: "نسامح أشرف غني وأمر الله صالح و (المستشار الأمني ​​للرئيس الأفغاني) حمد الله محب.



نسامح من جانبنا بدءا من الجنرال (كل من حارب ضدنا) انتهاءا إلى الشخص العادي" ، مضيفا أن العداء بين طالبان وهؤلاء الثلاثة نشأوا فقط على أساس الدين.

"ترجمة RT"

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