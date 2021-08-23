2021/08/23 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#محمد_علي_عبد_الجليل 1- يُـصيبُ الدِّينُ عَـقلَـكَ بِـالـبَـلاهَـةْ، فَـيَـخْـبـو فِـيكَ إِشعاعُ الـنَّـباهةْ.
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#محمد_علي_عبد_الجليل 1- يُـصيبُ الدِّينُ عَـقلَـكَ بِـالـبَـلاهَـةْ، فَـيَـخْـبـو فِـيكَ إِشعاعُ الـنَّـباهةْ.
2- وَيَـجـعَـلُ مِـنْـكَ إِمَّـعةً غَـبِـيًّا، وَيَـخْـلُـقُ في دِماغِـكَ شِـبْـهَ عاهةْ.
3- يُـعَـطِّـلُ قُـدرةَ التَّـفكيرِ حَـتَّـى تُـصَـدِّقَ ما بِـدِيـنِـكَ مِـن تَـفاهةْ.
4- وَقَـد يَـغدو التَّـحَـكُّـمُ فِـيكَ سَـهلاً عَـلى الـحُـكَّـامِ أَصحابِ السَّ ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أثر الدين (2) - محمد علي عبد الجليل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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