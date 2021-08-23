أثر الدين (2) - محمد علي عبد الجليل

2021/08/23 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_عبد_الجليل 1- يُـصيبُ الدِّينُ عَـقلَـكَ بِـالـبَـلاهَـةْ، فَـيَـخْـبـو فِـيكَ إِشعاعُ الـنَّـباهةْ.



2- وَيَـجـعَـلُ مِـنْـكَ إِمَّـعةً غَـبِـيًّا، وَيَـخْـلُـقُ في دِماغِـكَ شِـبْـهَ عاهةْ.



3- يُـعَـطِّـلُ قُـدرةَ التَّـفكيرِ حَـتَّـى تُـصَـدِّقَ ما بِـدِيـنِـكَ مِـن تَـفاهةْ.



4- وَقَـد يَـغدو التَّـحَـكُّـمُ فِـيكَ سَـهلاً عَـلى الـحُـكَّـامِ أَصحابِ السَّ ......





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