2021/08/23 | 10:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت “طالبان” أنها منحت عفوا لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني ، وأكدت لهم أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.وقال المسؤول في حركة طالبان خليل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم الرئيس..



طالبان تمنح عفواً لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية المركز الخبري الوطني.

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