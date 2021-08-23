الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية توافق على استخدام لقاح

2021/08/23 | 10:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية على استخدام لقاح "مودرنا" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً.

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