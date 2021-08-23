وصول قيادات عليا الى الطارمية وسط انتشار امني مكثف

2021/08/23 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بوصول قيادات رفيعة الى قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قيادات امنية رفيعة المستوى وصلت الى قضاء الطارمية وسط انتشار مكثف لقوات الامن".وكشف المصدر عن "انباء تشير الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور القضاء".

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