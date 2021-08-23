الكاظمي يعرب عن تقديره لقرار القضاء العراقي باعدام قاتل عبير الخفاجي

2021/08/23 | 10:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن تقديره لقرار القضاء بحق مرتكب جريمة قتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم.وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر، نثمّن بكثير من التقدير والاحترام قرار القضاء العادل ضدّ المجرم الذي ارتكب جريمة القتل بحقّ … Readmore

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