المثنى تتحدث عن تنفيذ 13 مجمعًا سكنيًا

2021/08/23 | 10:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وضعت هيئة استثمار المثنى سياسة إسكانية عامة تهدف الى تقليص فجوة العجز السكني من خلال إنشاء مجمعات وصل عددها الى 13، تتصف بكفاءة عمرانية وكلف واطئة من خلال الاستثمار في قطاعه.

وقال مدير عام الهيئة عادل داخل الياسري : إن”الهيئة منحت العديد من الإجازات الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، بغية حل أزمة السكن”، منوها بانه “وبعد سنوات من تأسيسها، قارب العديد من هذه المشاريع على الإنجاز، ووصل البعض الآخر إلى مراحل متقدمة، بينما باشر عدد آخر منها عمليات البيع الى المواطنين”.

وكانت حكومة المثنى المحلية قد اعلنت اواخر العام الماضي، عن حاجة المحافظة إلى 20 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن فيها بشكل جذري، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المساكن العشوائية ضمن مركزها واطرافها، 21 ألفا و400 مسكن، وهو ما يشكل نسبة 15 % من سكان المثنى.

وبين الياسري أن “من اهم المجمعات السكنية الاستثمارية العاملة في المحافظة، هي مشاريع: لؤلؤة ساوة وابن يقطين والبيادر والبركة والقرية الايطالية”، كاشفا في السياق ذاته عن “تنفيذ أكثر من 13 مجمعا سكنيا بطريقة الاستثمار 12 منها بمركز المحافظة، وواحد فقط ضمن قضاء الخضر، وتضم آلاف الوحدات السكنية وجرى بيعها الى المواطنين بأقساط شهرية”.

ولفت الى أن “تلك المجمعات ساعدت في حل جزء من أزمة السكن والحد من ارتفاع أسعار العقارات المتزايد في المحافظة”.

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