تحالف النصر يكشف وجود تحركات سياسية لاقناع الصدر بالعدول عن قرار مقاطعته للانتخابات

2021/08/23 | 10:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ائتلاف النصر، عن وجود تحرك من قبل القوى السياسية من اجل فتح حوارات لإقناع التيار الصدري بالعدول عن مقاطعته للانتخابات.وقالت الناطقة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر إنه لا توجد هناك معطيات بتأجيل الانتخابات، وان كل المؤشرات تضفي بإجراء … Readmore

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