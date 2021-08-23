بالأسماء.. مفوضية الانتخابات تنقل 19 موظفاً الى المحافظات لهذا السبب!

2021/08/23 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، امراً بنقل 19 من موظفيها الى المحافظات.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "اشارة الى تقارير الزيارات الميدانية الى عدد من مراكز التسجيل التابعة الى المكاتب الانتخابية في عموم المحافظات ولمقتضيات المصلحة العامة تقرر نقل الذوات وبنفس درجاتهم الوظيفية وابتداءا من تاريخ الانفكاك والمباشرة".

وأضاف انه "تضمن الامر الاداري نقل ثلاثة موظفين من مكتب انتخابات بغداد / الرصافة الى بابل، واربعة موظفين من مكتب انتخابات بغداد/ ألكرخ الى الانبار، واربعة موظفين من مكتب انتخابات القادسية الى النجف، وموظف من مكتب انتخابات المثنى الى ذي قار، وخمسة موظفين من مكتب انتخابات ميسان الى واسط، وموظفين اثنين من مكتب انتخابات الانبار الى الكرخ".

وأشارت الى ان " الامر الاداري تضمن توزيع الموظفين المنقولين من قبل مدير المكتب الانتخابي حسب حاجة مراكز التسجيل في المكاتب الانتخابية المنقولين اليها، ويتم تغيير جهة التعاقد لموظفي العقود الى المكاتب الانتخابية المنقولين اليها وحسب الصلاحيات الممنوحة لمدراء المكاتب الانتخابية".

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