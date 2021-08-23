الكاظمي يصل قضاء الطارمية شمالي بغداد

2021/08/23 | 10:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل قليل إلى قضاء الطارمية وبدء زيارته بمقر قيادة العمليات حيث عقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية بمختلف تشكيلاتها.

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