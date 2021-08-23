2021/08/23 | 10:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى قضاء الطارمية ، شمالي بغداد .وزار مقر قيادة العمليات وعقد اجتماعاً مع القيادات الامنية بمختلف تشكيلاتها./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يزور الطارمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يزور الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).