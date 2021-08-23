اليوم.. وزير الخارجية يصل موسكو في زيارة رسمية

2021/08/23 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمدالصحاف، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يصل، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية.وقال الصحاف، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “وزير […]

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وزير الخارجية يصل موسكو في زيارة رسمية المركز الخبري الوطني.

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