النزاهة تضبط بطاقات لقاح كورونا مزوّرة في نينوى

2021/08/23 | 11:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط بطاقات مزوّرة خاصة بلقاحات كورونا، منحت لأشخاص دون تطعيمهم لقاء مبالغ مالية.وقالت الهيئة في بيان، أن “ملاكات مديرية تحقيق نينوى قامت بضبط المعاون الإداريّ في إحدى المُستشفيات في المُحافظة، إضافـةً إلى معاونٍ طـبيٍّ في وحدة لـقـاحات (COVID-19)؛ لـقـيامهما بتزويد المواطنين ببطاقات لقاح دون تطعيمهم باللقاح فعليا”.[…]

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