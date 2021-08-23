2021/08/23 | 11:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة الاتحادية، القبض على مطلوبين احدهما بقضايا إرهابية واخر بالتهديد في محافظتي كركوك وبغداد.

وذكرت الشرطة في بيان أن “قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة (العيثات) بقضاء الحويجة بكركوك، وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية”.

واضافت أن “قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مركز شرطة الخنساء، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤٣٠”تهديد” في منطقة (البلديات) شرقي بغداد، تم إحالتهما اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مطلوبين احدهما بقضايا إرهابية واخر بالتهديد في كركوك وبغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مطلوبين احدهما بقضايا إرهابية واخر بالتهديد في كركوك وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).