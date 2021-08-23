ارتفاع أسعار النفط وسط انتعاش السوق العالمي بعد اطول فترة من الانخفاضات خلال 3 سنوات

2021/08/23 | 11:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط انتعاش أوسع في السوق بعد توج أطول سلسلة من الانخفاضات في أكثر من ثلاث سنوات بسبب الضغوط الاقتصادية من عودة Covid-19 وقوة الدولار.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار أو 1.82% بالمئة إلى … Readmore

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