2021/08/23 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه رسالة إلى اهالي الطارمية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه رسالة إلى اهالي الطارمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه رسالة إلى اهالي الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).