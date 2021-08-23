الكشف عن حقيقة الانفجار الذي وقع في النجف

2021/08/23 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف الاشرف

كشف مصدر امني، اليوم الاثنين، عن حقيقة الانفجار الذي وقع في محافظة النجف الاشرف.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، ان "صهريجا انفجر صباح اليوم في الحي الصناعي بمدينة النجف الاشرف".

وأضاف ان "الانفجار وقع اثناء العمل على اصلاح الصهريج".

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