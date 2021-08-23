2021/08/23 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حر شديد قادم..الأنواء الجوية تنشر حالة الطقس ليوم غد في العراق - عاجل

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