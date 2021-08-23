مؤسسة اماراتية توزع 500 كتاب ميسّر على الاطفال المكفوفين والمعاقين

2021/08/23 | 11:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة / نينا / اعلنت "مؤسسة كلمات" عن توزيع 500 كتاب صوتي ومطبوع بطريقة برايل وحروف كبيرة على الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في دولة الإمارات ، بهدف الاستمتاع و الاستفادة من أوقاتهم خلال العطلة الصيفية وتحفيزهم على حب القراءة والتعلّم.ونفذت مؤسسة كلمات الحملة بالتعاون مع كل من جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً المعنية بتسهيل دمج المعاقين بصرياً في المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومقرها والتي تضم تحت مظلتها جميع الهيئات الإنسانيّة ومؤسسات الخدمات الاجتماعية والمؤسسات المعنية بأصحاب الهمم في أبوظبي.وفي إطار هذه المبادرة قدمت مؤسسة كلمات مئات الكتب الميسرة بتنسيقات مختلفة ومنها الكتب الصوتية والمطبوعة بطريقة برايل وبحروف كبيرة لجميع المكتبات العامة في دولة الإمارات وتعمل على ضمان إيصال هذا النوع من موارد المعرفة ومصادر التعلم الحيوية إلى مختلف مراكز القراءة والمكتبات الجديدة في أنحاء الدولة ./ انتهى

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