الخزانة الامريكية :العراق رفع حيازته من السندات الامريكية الى 21.2 مليار دولار في حزيران الماضي

2021/08/23 | 11:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة الخزانة الامريكية :"ان العراق رفع حيازته من السندات الامريكية الى 21.2 مليار دولار خلال شهر حزيران الماضي".واوضحت الخزانة :" ان العراق رفع رصيده من شراء سندات الخزانة الامريكية بنسبة 23.98% لتصل الى 21.187 مليار دولار بعد أن كانت 17.1 مليار دولار في كانون الاول 2020"، مبينة أن "السندات منها ضمانات طويلة الامد بمقدار 9.217 مليار دولار وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 11.970 مليار دولار".واضافت ان "رصيد العراق من السندات انخفض خلال العام الماضي بعد أن كان 31.9 مليار دولار في كانون الثاني 2020 لينخفض الى 30.9 مليار دولار في شباط من نفس العام، ثم الى 30.7 في آذار ، ليعاود الارتفاع في شهر نيسان إلى 32.5 و في أيار 32.6 مليار دولار ، ثم انخفض مرة اخرى في حزيران الى 31.6 مليار دولار ومن ثم الى 29 مليار دولار في تموز و مرة أخرى في شهر آب إلى 27.1 مليار دولار و في شهر ايلول الى 24.4 مليار دولار ومن ثم الى 21.6 مليار دولار في تشرين الأول ، ليبلغ في تشرين الثاني 19.8 مليار دولار ويختتم العام بانخفاض وصل إلى 17.1 مليار دولار".واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان بقيمة 1.277 مليار دولار تليها الصين بـ 1.062 مليار دولار تليها بريطانيا 453 مليار دولار".عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازةبـ 127.8 مليار دولار وتأتي بعدها الإمارات بـ 60.8 مليار دولار وتأتي الكويت ثالثة بـ 47.3 مليار دولار ومن ثم العراق 21.2 مليار دولار وقطر بالمرتبة الخامسة بـ 8.5 مليار دولار"./انتهى8

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