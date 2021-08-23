الاعلان عن آلية اختيار الفائزين بمبادرة «داري»

2021/08/23 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والإسكان صباح عبد اللطيف، آلية اختيار الفائزين في مبادرة (داري)، كاشفاً عن مشاريع جديدة ضمن المبادرة.

وقال عبد اللطيف، إنه "تم وضع معايير خاصة لحصول المتقدمين على قطع الأراضي من خلال النقاط التي يحصلون عليها في كل محافظة، وعبر البرنامج الالكتروني الذي يحصي عدد النقاط التي يحصل عليها كل متقدم"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف أنه "سيتم خلال هذه المدة تدقيق المعلومات التي تضمنها ملف المتقدمين من قبل لجان مختصة في كل محافظة".

واشار الى أن "هناك مفاوضات تجري حاليا مع شركات مستثمرة تتضمن حصول الشركات على جزء من الأراضي لقاء مشاريع خدمية يتم استثمارها بالطريقة المناسبة للشركات، أو قيام الشركات المستثمرة بتقديم مشاريع بناء واطئ الكلفة، وأن المواطن سيتمكن من شراء الوحدة السكنية من خلال القرض الذي سيحصل عليه من المصرف العقاري أو صندوق الإسكان الوطني، وأن يتم البناء في مناطق مخدومة".

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