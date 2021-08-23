هاريس تعهدت من سنغافورة

2021/08/23 | 11:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الاثنين، "التزاما دائما" للولايات المتحدة في آسيا في وقت يثير الانسحاب الأميركي من أفغانستان مخاوف بين حلفائها.

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