بايدن لا يستبعد تمديد الوجود الأميركي في أفغانستان

2021/08/23 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم ديفيد فوكس إزاء الفوضى الناجمة عن عمليات الإجلاء في كابول وبضغط من حلفائه، فتح جو بايدن الباب أمام احتمال بقاء الجنود الأميركيين في أفغانستان بعد 31 آب/اغسطس مشيرا إلى “مناقشات جارية” في الجانب الأميركي بهذا الخصوص.وقال الرئيس الأميركي … Readmore

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