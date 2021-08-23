المحاضرون المجانيون ينظمون تظاهرة في كربلاء

2021/08/23 | 11:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم المحاضرون المجانيون في كربلاء، ظاهرة للمطالبة بحقوقهم وتثبيهم على العقود.

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