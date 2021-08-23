مع تسارع وتيرة عمليات الإجلاء.. مراسل CNN يتحدث مع الهاربين من مطار كابول

2021/08/23 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مأساوي، يتحدث مراسل CNN سام كايلي مع من تم إجلاؤهم في مطار كابول وسط تسارع وتيرة عمليات الإجلاء.

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