2021/08/23 | 11:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ان مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيه الجميع، والقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه يحتاج إلى عزيمة وقوة منكم، وأيضاً من خلال التعاون بين الدولة والمواطن.

ظهرت المقالة عاجل..



الكاظمي يعلن إطلاق عملية أمنية في الطارمية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. الكاظمي يعلن إطلاق عملية أمنية في الطارمية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. الكاظمي يعلن إطلاق عملية أمنية في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).