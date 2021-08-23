2021/08/23 | 11:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتعتزم تركيا وباكستان إنتاج مسلسل تاريخي مشترك يتناول قصة القائد الإسلامي “صلاح الدين الأيوبي” محرر القدس بعد 88 عاما من الاحتلال الصليبي.ويشترك في إنتاج المشروع شركتا “أكلي” التركية و”أنصاري شاه” الباكستانية لإنتاج الأفلام والمسلسلات.وذكر بيان صادر عن “أكلي” أن صاحبها المنتج “إمره كونوك” تلقى عرضا من الشركة الباكستانية “أنصاري شاه” للأفلام، حول تصوير …

ظهرت المقالة “صلاح الدين الأيوبي”..



مشروع مسلسل تاريخي بإنتاج تركي باكستاني أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“صلاح الدين الأيوبي”.. مشروع مسلسل تاريخي بإنتاج تركي باكستاني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“صلاح الدين الأيوبي”.. مشروع مسلسل تاريخي بإنتاج تركي باكستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).