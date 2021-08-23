2021/08/23 | 11:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبغداد – بورصة الكفاح 147,650….السعر في اغلب صيرفات بغداد شراء 147,000بيع148,000———————————البصرة -بورصة147,850———————————اربيل – بورصة147,825———————————السليمانية – بورصة147,900———————————الموصل – بورصة147,900

ظهرت المقالة انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي أولاً على النور نيوز.

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