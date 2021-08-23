عمليات إجلاء في جزيرة إيفيا اليونانية مع اندلاع حريق جديد فيها

2021/08/23 | 11:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكافح فرق الإطفاء بمؤازرة طائرات قاذفة للمياه حريقا جديدا الاثنين في جنوب جزيرة إيفيا اليونانية التي تجتاحها النيران مجددا فيما توجّب إخلاء حيين في فيّا.وذكرت وكالة الأنباء اليونانية (انا) أن حريق الغابات هذا يتجه نحو منتجع مرماري الساحلي الواقع … Readmore

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