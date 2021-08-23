الكاظمي: ادعو أهالي الطارمية الكرام لتشكيل مجلس من وجهاء المنطقة للتعاطي والتواصل مع القوى الأمنية

2021/08/23 | 11:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ان مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيه الجميع، والقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه يحتاج إلى عزيمة وقوة منكم، وأيضاً من خلال التعاون بين الدولة والمواطن.واضاف “علينا إعادة الخطط الأمنية المتبعة لمواجهة الخلايا النائمة، ومنع تكرار أي خروقات، وسيتم تعزيز قوات إضافية …

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