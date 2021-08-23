الأزمة النيابية: العراق مقبل على خطرين في آن واحد بسبب كورونا

2021/08/23 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد عضو خلية الازمة النيابية النائب رياض المسعودي، الاثنين، بان العراق مقبل على خطريين في ان واحد بسبب كورونا.

وقال المسعودي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" لايوجد انخفاض حقيقي في معدلات الاصابة بفيروس كورونا لان الوفيات بالاساس مرتفعة جدا يقابلها تراجع في اخذ المسحات ما يعني عدم وجود اي مؤشرات على تدني الاصابات في الايام الماضية".

واضاف المسعودي،ان" العراق لايزال في دائرة الخطر وهو يخوض ذروة الموجة الثالثة ولدينا خشية حقيقية من دخولنا الموجة الرابعة وان تبرز متحورات سلالية للوباء او مابعرف بكورنا بلاس التي تتميز بانها ذات مستويات انتشارعالية وخطيرة للغاية اي بمعنى اننا امام خطيرين في ان واحد".

واشار الى ان" الامر الايجابي هو تزايد ملحوظ في الاقبال على احذ اللقاحات في اغلب المحافظات وهذا امر بالغ الاهمية سيساعد في الحد من الاصابات لكن الامر يحتاج الى جهود اكبر من الالتزام والاقبال المكثف على اللقاحات".

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