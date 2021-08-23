2021/08/23 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أعلنت حركة طالبان، اليوم الاثنين، عن منحها عفوا لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني، فيما أكدت لهم أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.

وقال المسؤول في حركة طالبان خليل الرحمن حقاني، في مقابلة مع قناة جيو الباكستانية، إن "طالبان تعفو عن الرئيس الأفغاني أشرف غني ونائب الرئيس عمرو صالح، وتدعوهم للعودة إلى البلاد إذا رغبوا في ذلك".

وأضاف: "لا عداوة بين طالبان والرئيس المخلوع أشرف غني ونائب الرئيس عمرو الله صالح ومستشار الأمن القومي حمد الله محب".

أوضح ان "طالبان تسامح أشرف غني وأمر الله صالح والمستشار الأمني للرئيس الأفغاني حمد الله محب.، كما تسامح من جانبها بدءا من الجنرال كل من حارب ضدها انتهاء إلى الشخص العادي".

ودعا الأفغان الفارين من البلاد على "عدم الفرار"، مضيفاً أن "الدعاية القائلة بأن طالبان ستنتقم منهم ينشرها الأعداء"، بحسب تعبيره.

ووعد حقاني بالأمان لجميع الجنسيات التي تعيش في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تمنح العفو للرئيس أشرف غني وجميع مسؤولي الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان تمنح العفو للرئيس أشرف غني وجميع مسؤولي الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).