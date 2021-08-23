الكاظمي يعلن إنطلاق عملية أمنية في الطارمية ويوجه رسالة إلى اهاليها

2021/08/23 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، انطلاق عملية أمنية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، فيما وجه رسالة الى اهالي القضاء.وقال الكاظمي، خلال زيارته قيادة العمليات العسكرية في الطارمية واجتماعه بالقيادات الأمنية، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيه الجميع، والقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه يحتاج إلى عزيمة وقوة منكم، وأيضاً من خلال التعاون بين الدولة والمواطن".وأضاف: "علينا إعادة الخطط الأمنية المتبعة لمواجهة الخلايا النائمة، ومنع تكرار أي خروقات، وسيتم تعزيز قوات إضافية في الطارمية"، مردفا: "عليكم العمل معاً بجد ومهنية عاليين، بالتعاون والتنسيق لتحسين الأداء، وارتفاع مستوى النتائج".ودعا الكاظمي، أهالي الطارمية إلى "الاستمرار في التعاون والإبلاغ عن أي حالة تحرك مشبوهة في المنطقة، لمواجهة عصابات داعش الإرهابية"، مطالبا الأهالي قائلا: "أدعو أهلنا في قضاء الطارمية بتشكيل مجلس من وجهاء المنطقة؛ للتعاطي والتواصل مع القوى الأمنية في مختلف المستويات".وتابع: "من هنا أعلن انطلاق عملية أمنية، بالتعاون مع أهالي قضاء الطارمية، للقضاء على الخلايا النائمة في المنطقة".وشدد القائد العام، على "وجوب الانتباه جميعاً الى الأصوات المتطرفة، التي تبحث عن فرص لخلق شرخ اجتماعي بين العراقيين وخلق فتن طائفية، هذه الأصوات مرفوضة من قبل الجميع، فقد أثبت العراقيون بأنهم لم ينجروا، ولن ينجروا وراء هكذا خطابات مغرضة".وبين، أن "العراق يمر اليوم بظروف حساسة جداً، وقد نجحنا بتفكيك الكثير من الأزمات الداخلية والخارجية والتغلّب على العديد من التحديات، وأمامنا بحدود شهرين للانتخابات المبكرة التي ستأتي بحكومة جديدة، تستمر بما حققناه خلال العام والأشهر الماضية".وختم الكاظمي: "نحن العراقيون أمام منعطف تأريخي كبير، يجب على الجميع التعاون والمساعدة في عبوره، وتحقيق المصالح الوطنية العليا، ونعمل على تأسيس دولة عراقية قوية وناجحة بمؤسسات فاعلة ومهنية، وهذا لا يتحقّق من دون مساهمة واعية وفاعلة من قبل المواطنين أنفسهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعلن إنطلاق عملية أمنية في الطارمية ويوجه رسالة إلى اهاليها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعلن إنطلاق عملية أمنية في الطارمية ويوجه رسالة إلى اهاليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).