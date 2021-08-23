الكاظمي يزور القيادة العسكرية في الطارمية ويعلن انطلاق عملية امنية للقضاء على الخلايا الارهابية النائمة / موسع

2021/08/23 | 11:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ زار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قيادة العمليات العسكرية في الطارمية ، وعقد اجتماعا بالقيادات الامنية.واكد الكاظمي خلال الاجتماع :" ان مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيها الجميع، والقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه يحتاج إلى عزيمة وقوة منكم، وأيضاً من خلال التعاون بين الدولة والمواطن".واضاف :" علينا إعادة الخطط الأمنية المتبعة لمواجهة الخلايا النائمة، ومنع تكرار أي خروقات، وسيتم تعزيز القوات الامنية بقوات اضافية في الطارمية ".وتابع مخاطبا القادة الامنيين : " عليكم العمل معاً بجد ومهنية عاليين، بالتعاون والتنسيق لتحسين الأداء، وارتفاع مستوى النتائج."ودعا الكاظمي اهالي الطارمية ، الى الاستمرار في التعاون والإبلاغ عن أي حالة تحرك مشبوهة في المنطقة، لمواجهة عصابات داعش الإرهابية.كما طالب الاهالي بتشكيل مجلس من وجهاء المنطقة؛ للتعاطي والتواصل مع القوى الأمنية في مختلف المستويات.واعلن القائد العام انطلاق عملية امنية، بالتعاون مع أهالي قضاء الطارمية، للقضاء على الخلايا الارهابية النائمة في المنطقة.وقال : " يجب علينا الانتباه جميعاً الى الأصوات المتطرفة، التي تبحث عن فرص لخلق شرخ اجتماعي بين العراقيين وخلق فتن طائفية"،مؤكدا :" ان هذه الأصوات مرفوضة من قبل الجميع، فقد أثبت العراقيون انهم لم ينجروا، ولن ينجروا وراء هكذا خطابات مغرضة".وتابع :" ان العراق يمر اليوم بظروف حساسة جداً، وقد نجحنا بتفكيك الكثير من الأزمات الداخلية والخارجية والتغلّب على العديد من التحديات، وأمامنا بحدود شهرين للانتخابات المبكرة التي ستأتي بحكومة جديدة، تستمر بما حققناه خلال العام والأشهر الماضية.و نحن العراقيين أمام منعطف تأريخي كبير، يجب على الجميع التعاون والمساعدة في عبوره، وتحقيق المصالح الوطنية العليا ".وانتهى الكاظمي الى القول :" نعمل على تأسيس دولة عراقية قوية وناجحة بمؤسسات فاعلة ومهنية، وهذا لا يتحقّق دون مساهمة واعية وفاعلة من قبل المواطنين أنفسهم" ./انتهى9

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