مسلحون يختطفون شابين ايزيديين وسط سنجار

2021/08/23 | 11:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اختطف مسلحون مجهولون شابين ايزيديين في قضاء سنجار شمال غرب الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى :" ان الشابين في العشرينات من العمر ، وقد تم اختطافهما وسط سنجار ".واضاف :" ان القوات الامنية نفذت عملية واسعة للبحث عن الشابين المختطفين "./ انتهى

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