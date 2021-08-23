فتاة 'الستوتة' الشهيرة تتحدث لـ NRT عن كواليس لقطتها التي تصدرت منصات التواصل

2021/08/23 | 12:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطالبة سارة حسين، احدثت صورتها ضجة، في منصات التواصل الاجتماعي، بعد ان ظهرت على متن دراجة نارية، وهي تمسك بكتاب متوجهة لاداء الامتحان في محافظة واسط.

وقالت سارة في حوار اجراه معها موقع NRT عربية، الاثنين (23 اب 2021)، انها "تبلغ من العمر 18 عاما، وان صورتها التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي لم تكن على علم بها وتفاجات بالامر بعد العودة من اداء الامتحان".

وقدمت سارة، "شكرها للاعبي المنتخب العراقي وتمنت لهم دوام الفوز".

المواطن حسين، والد صاحبة اللقطة الشهيرة، يؤكد في حديثه لـ NRT عربية انه "يقوم بشكل مستمر على توصيل بناته الى المدارس بـ (ستوته) المتواضعة كونهم لا يملكون وسلة نقل اخرى"، مبينا أن "بناته تمكنوا من جلب معدلات عالية حيث احداهن حصلت على معدل 95".

ودعا حسين، "الحكومة العراقية الى مساعدته في علاج ابنه الذي يعاني من تشوهات تحتاج الى عمليات خارج البلاد".

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