الاولمبية تدعو أعضاء الجمعية العامة لاستلام دعوات حضور المؤتمر الاستثنائي

2021/08/23 | 13:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، أعضاء الجمعية العامة إلى دعوات حضور المؤتمر الاستثنائي للجنة.

وذكرت اللجنة في بيان أن “اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، دعت أعضاء الجمعية العامّة مراجعة، قسم الإدارة، بمقر الأولمبية الكائن بشارع فلسطين في العاصمة بغداد”.

واوضحت أن “الدعوة تأتي لغرض استلام الدعوات الرسمية لحضورهم المؤتمر الاستثنائي المزمع انعقاده بمدينة أربيل يوم السبت الموافق للحادي عشر من شهر أيلول المقبل”.

تجدر الاشارة الى أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن أربعة محاور هي تشكيل لجنة الأخلاقيات، وتأسيس مركز للتسوية والتحكيم الرياضي، وممثليات اللجنة الأولمبية في المحافظات، بالاضافة الى اللجان المؤسسة للاتحادات الرياضية.

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