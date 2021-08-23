انقلاب صهريج يتسبب بقطع الطريق السريع بين ذي قار والبصرة

2021/08/23 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن حادث انقلاب لصهريج محمل ببانزين الطائرات تسبب بقطع الطريق السريع بين ذي قار والبصرة.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، ان "انقلاب صهريج حكومي لنقل بانزين الطائرات تسبب بقطع الطريق السريع الرابط بين الناصرية والبصرة".

وأضاف ان "الحادث تسبب بإصابة السائق".

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