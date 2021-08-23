تقرير فرنسي يحدد مناطق تهريب الاثار من العراق

2021/08/23 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشف تقرير فرنسي، اليوم الاثنين، عن ثلاث مواقع يستغلها مهربي الاثار لنقل القطع الاثرية الى خارج البلاد.

وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة " AFP” الفرنسية ، وترجمته ( بغداد اليوم ) ، يقول كريس ورين ، من مؤسسة "TimeLine Auctions " البريطانية : " نحن على دراية باحتمالية دخول المواد المنهوبة أو المهربة أو غيرها من المواد المسروقة من العراق إلى السوق".

واضاف "إننا نبذل قدرا كبيرا من الجهد والمال للحد من مثل هذه الحالات".

وقال مدير مجلس الدولة العراقية للآثار والتراث ، ليث مجيد حسين : إن "العراق يعج بالمواقع الأثرية حيث ينخرط المهربون في عمليات استخراج عشوائية للجثث والقطع القديمة".

واضاف ماجد: "ليس لدينا إحصائيات عن عدد الآثار التي ينتهي بها المطاف مهربة خارج البلاد".

تتركز مواقع العراق القديمة في الجنوب حول الكوت والسماوة والناصرية ، من هناك ، ينقل المهربون غنائمهم إلى الأهوار الجنوبية ، وإلى العمارة ، التي أصبحت "مركزًا لتهريب الآثار" ، بحسب أحد علماء الآثار الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وتابع" إن القطع المسروقة يتم نقلها بعد ذلك إلى إيران لعبور البحر في قوارب صيد إلى دول الخليج ، او قد يتم تهريبها برا عبر الصحراء الغربية للعراق ، التي تحد الاردن وسوريا وتركيا.

تصنف منظمة الشفافية الدولية ، وهي منظمة مراقبة الفساد ،العراق في المرتبة 160 من بين 180 دولة مدرجة في قائمة الفساد.

عندما احتل داعش مساحات شاسعة من الأراضي العراقية بين عامي 2014 و 2017 ، استخدم عناصره الجرافات والمتفجرات لنهب العشرات من المواقع الاثرية وكنوزها.

وقال خبير أمني أوروبي ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، "إن داعش شاركوا أيضًا في التهريب "واضاف "هذا أكسبهم المال ، وتأثيره على سوريا كان بشكل اكبر"

وفقًا لتقرير عام 2020 الذي نشرته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، "حقق داعش من التجارة في الآثار غير المشروعة في عام 2015 ، من الدخل السنوي ،ما بين 2.35 مليار دولار أمريكي و 2.68 مليار دولار أمريكي ".

في وقت سابق من هذا الشهر ، أعادت الولايات المتحدة إلى العراق حوالي 17 ألف قطعة أثرية يعود تاريخها إلى 4000 عام تم نهبها في العقود الأخيرة.

وعلى الرغم من الترحيب بهذه التحركات ، قال المصدر الحكومي العراقي إنه يعتقد "ان الدولة العراقية ضعيفة ، القطع الأثرية ليست ذات أولوية".

واضاف " المشكلة تكمن في دول الجوار المتواطئة في التهريب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير فرنسي يحدد مناطق تهريب الاثار من العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير فرنسي يحدد مناطق تهريب الاثار من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).