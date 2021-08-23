2021/08/23 | 13:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الإثنين، توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما رجحت استمرار ارتفاع درجات الحرارة.وذكرت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقة الشمالية سيكون “بإذن الله” صحواً مع بعض الغيوم درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون “بإذن …

ظهرت المقالة توقعات الطقس..



استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع أولاً على النور نيوز.

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