الكاظمي لشيوخ ووجهاء الطارمية : الارهاب لن تكون له حاضنة في اي مكان من ارض العراق

2021/08/23 | 13:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان الارهاب لن تكون له حاضنة، لا بيننا ولا في اي مكان من ارض العراق".وقال الكاظمي خلال لقائه عدداً من شيوخ ووجهاء قضاء الطارمية:" ان الجماعات الارهابية تحاول المساس بكرامة الناس عبر العبث بامنهم، والخدمات المقدمة لهم".واضاف :" لن نسمح لاي كان بان يستهدف الاجهزة الامنية، ومكافحة الارهاب مسؤولية الجميع سواء الدولة او المواطنين".وتابع الكاظمي :" وجهنا الاجهزة الامنية بالتعاون مع المواطنين وتقديم الحماية لهم "./ انتهى9

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