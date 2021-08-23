المرور تعلن موافقة القضاء على تسجيل العجلات باسم الحائز الثالث

2021/08/23 | 13:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين، موافقة القضاء على تسجيل المركبات باسم الحائز الثالث.

وذكر بيان للمديرية أن “المديرية استحصلت على موافقة رئاسة محمكة استئناف الرصافة الاتحادية/ بقرارها بخصوص مركبات الحائز الثالث”.

وأضاف أن “الموطنين الذين لديهم مركبات حائز ثالث بإمكانهم إقامة دعوى في محاكم البداءة من قبل أطراف العلاقة، وتصدر المحمكة قرارها بهذا الموضوع، وتسجل المركبات باسم الحائز الثالث وفق القانون”.

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