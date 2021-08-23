2021/08/23 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_نصر_ذكرى ترسخ فى يقينى منذ زمن طويل أن محمداً ابن عبدالله امتلك ذهناً متقداً و ذكاء حاداً وقدرة خارقة على التأثير فى المحيطين به الذين أحبوه لحد التقديس .



فحين ذهب عروة بن المسعود الذى أوفدته قريش ليتفاوض مع نبى الإسلام فى يثرب قبل توقيع الإتفاقية المشهورة تاريخيا بصلح الحديبية هاله ما رأى من خضوع أصحابه له فعاد أدراجه الى مكة و قال لزعماء قريش : " يا قوم , إنى قد وفدت على الملوك , على كسرى و هرقل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصمة الانبياء و عبادة النصوص - عماد نصر ذكرى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصمة الانبياء و عبادة النصوص - عماد نصر ذكرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).