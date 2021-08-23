نهاية القرن الامريكي والفوضى الكونية/ 2 - عبدالامير الركابي

2021/08/23 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي اشاع الغرب وكرس مع نهوضه الحديث، مجموعة من الضلالات المفهومية، وطاتها تناسب حجم ظاهرته، وتصل لحد الخرافات القاتلة.



في مقدمتها المسالة الطبقية والإصرار عليها كمحور وركيزه أساسية في تقييم ماهو حاصل حديثا، ودلالته واسبابه، ووجهته، وليس ماركس مع انه النموذج الأعلى على هذا الصعيد، لوحده من تصدر مهمة ترويج هذا المفهوم (1)فالبرجوازية ومعسكرها اوغل باجماله في تعظيم دور طبقته، ومنجزها وثوراتها ونظمها، م ......





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