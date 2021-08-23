2021/08/23 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة المثنى، اليوم الاثنين، بعد رصدها لصفحات عدة في مواقع التواصل الإجتماعي تقوم بتجارة سماعات الغش الامتحاني من القاء القبض على شخصين عبر كمين محكم وبحوزتهما (9) سماعات.

وقال بيان للامن الوطني، تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز الجهاز في الانبار القت القبض على شخصين وبالجرم المشهود يقومان بتزويد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمعلومات من خلال الأجهزة اللاسلكية المتصلة بسماعات الغش، مشيرا الى اعتقال (3) طلاب واخرجوهم من القاعة الامتحانية بسبب تورطهم بذلك".

وأوضح "جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا ببيع وترويج سماعات الغش، وإحالتهم جميعاً مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم طلاب.. الامن الوطني يعتقل 7 متورطين بمتاجرة واستخدام سماعات الغش في المثنى والانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم طلاب.. الامن الوطني يعتقل 7 متورطين بمتاجرة واستخدام سماعات الغش في المثنى والانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).