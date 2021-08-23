القبض على 22 متهما بقضايا المخدرات في خمس محافظات

2021/08/23 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن إلقاء القبض على ( 10 ) متهمين في محافظة بغداد / الرصافة بحوزتهم مادة الكريستال، وحبوب مخدرة، فضلا عن أدوات التعاطي.

وقال بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، ان مفارزها "تمكنت من إلقاء القبض على ( 12 ) متهما في ( البصرة، ميسان، واسط، كربلاء ) بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي، وأسلحة نارية غير مرخصة، مشيرة الى قيامها بإحالة جميع المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 / 32) مخدرات .

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