حمودي وعلك يبحثان التحضيرات الأخيرة لبطولة النخبة الدولية بالمواي تاي

2021/08/23 | 14:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، صباح اليوم، التحضيرات الأخيرة لبطولة النخبة الدولية بالمواي تاي للمحترفين، مع رئيس الاتحاد العراقي للعبة السيد مصطفى جبار علك.وأوعز حمودي بأهتمام إستثنائي باستقبال وإقامة الوفود العربية التي ستشارك في الدورة الثالثة للبطولة التي ستحتضنها مدينة السليمانية، بكردستان العراق، خلال المدة من الأول ولغاية الخامس من شهر أيلول المقبل.وقال حمودي ان نجاح البطولات الدولية، العربية والقارية، التي يستضيفها العراق تعيد الصورة المشرقة للرياضة العراقية في عموم المشهد الرياضي العربي.من جانبه، قال رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مصطفى جبار علك ان مشاركين من أثنتي عشرة دولة عربية سيتنافسون بلاعبين، محترفين، حصراً على وفق تصنيفات الاتحاد العربي للمواي تاي.وبيّن علك ان الاتحاد العربي للعبة سيتكفل بتكاليف تذاكر سفر الوفود ونفقات الإقامة فيما سيهيئ العراق المستلزمات الأخرى.وستشارك إثنتا عشرة دولة في منافسات البطولة هي مصر والمغرب والجزائر وسوريا والامارات والأردن ولبنان وفلسطين واليمن وليبيا وموريتانيا بالاضافة للعراق./انتهى

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